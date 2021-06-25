參謀總長黃曙光預定6月30日屆齡退伍，國防部昨公布，總統蔡英文核定，由陸軍司令陳寶餘上將接任。但國民黨立委陳以信坦言，現在台海空中情勢如此緊張，大陸軍機隨時可能繞台，總統身邊的決策核心，9位軍機大臣，竟然沒有一個空軍將領。他敬告蔡總統，如此失衡的國軍高層佈局，代表未把空防戰力放在心裡，根本是把國家安全當兒戲。

蔡英文總統(中)。(圖/摘自 蔡英文臉書)

國防部公告，參謀本部上將參謀總長職缺，由陸軍司令陳寶餘調任；陸軍上將司令由參謀本部副參謀總長兼執行官徐衍璞調任；參謀本部上將副參謀總長兼執行官由參謀本部副參謀總長梅家樹中將調任，同時晉任海軍二級上將；另總統府上將戰略顧問由國防部軍備副部長張冠群調任；國防部上將軍備副部長由國防大學校長王信龍調任；國防大學上將校長由國防部軍政副部長張哲平調任。

國民黨立委 陳以信。(圖/摘自 陳以信臉書)

立法院外交國防委員會立委陳以信25日臉書表示，看到蔡總統最新國軍高層佈局，又玩人事大風吹也就罷了，但竟不按軍種平衡配置，導致「陸軍獨強、空軍獨缺」的畸形佈局，「國防部五位高層中，部長、總長、軍備副部長是陸軍

，副總長執行官是海軍，軍政副部長空缺，國安會四位高層中，秘書長與兩位副秘都是文人，一位副秘空缺」。

陳以信直言，換言之，三軍統帥身邊，九位軍機大臣，現在沒有一位是空軍，請問現在台海空中情勢如此緊張，大陸軍機隨時可能繞台，總統身邊的決策核心，竟然沒有一個空軍將領，可提供即時空防戰略思考。

最後，陳以信強調，他要敬告蔡總統，國防人事不是權力遊戲，如此失衡的國軍高層佈局，代表未把空防戰力放在心裡，根本是把國家安全當兒戲。