祕魯Delta變種病毒強勢來襲，中央流行疫情指揮中心今（25日）證實祕魯返台祖孫基因定序為傳播力更強的Delta病毒株。前北市衛生局長、前國健署署長邱淑媞傳授，醫用口罩外在戴上布口罩能有效增加防護力，有效阻擋病毒的空氣傳播。

公共衛生博士邱淑媞日前在節目《頭條開講》上分享，專家學者發現，英國變種病毒出現後，許多超級傳播的事件都跟空氣傳播有關，美國疾病管制署5月初也發表應重視空氣傳播。

邱淑媞指出，醫用口罩面對空氣傳播時的罩門，就是與臉沒有充分貼合，導致空氣仍會未經過濾的直接吸入。要防範病毒空氣傳播只能透過N95口罩，但最好將資源留給醫療人員，美國疾管署就提出，民眾可以戴上兩層口罩來防範。

邱淑媞說，醫用口罩外面加戴布口罩，能夠增進醫用口罩與面部的密合，最好選擇兩層布的布口罩，這樣除了增加內層醫用口罩的密合度，也有過濾的功能，透過這樣的防護措施，就可達到近似N95的防護效果。邱淑媞臉書說明，在呼吸時，若看的到口罩會裡外起伏，就代表有好的密合度。