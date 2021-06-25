護航高端疫苗EUA審委換一半？蘇偉碩批蔡政府鑽漏洞危害性命

食藥署將審查高端疫苗緊急授權（EUA），但有媒體爆料負責審查的疫苗療效專家會議，有半數審查委員臨陣換血，並加入多位力挺「免疫橋接」的學者引發質疑。對此，醫師蘇偉碩接受⟪中時新聞網⟫專訪時怒批:「根本是在鑽漏洞，完全不顧百姓的安危。」

總統蔡英文2020年2月20日視察高端公司，圖左為高端總經理陳燦堅。(圖片來源:總統府提供)

蘇偉碩表示，現在審查過程中最嚴重的情況就是政府利用緊急的狀態，讓許多程序變成行政單位愛怎麼做就怎麼做，因為原先藥事法設有概括性的規定，給予非常大的行政裁量空間，所以出現了很嚴重的漏洞。他也提及，當初總統蔡英文開放萊豬時，也是先開了記者會宣布，之後才補行政流程，如今也是使用類似的手法，甚至更變本加厲。

蘇偉碩提到，開放進口萊豬時食藥署雖對外表示有徵詢專家同意，但查了會議紀錄才發現其實很多專家是有疑慮的，而這次蔡政府索性就將審查委員都更換為支持免疫橋接的，並用不續聘的方式剔除反對者，另外也有像陳培哲院士是自己請辭的，想靠著所有委員都是同立場的關係來護航國產疫苗。

他無奈表示，這種方式審查的疫苗無法取得公信力，若真的通過，台灣也會變成世界第一個只做完二期臨床用免疫橋接通過的EUA，這在科學上面看來，其實是很不光彩的。而且目前所施打的AZ疫苗，即便已做了部分三期拿到國際認證仍狀況百出，更何況高端只做完二期臨床，蘇怒批，「政府為了部分的財團的利益，不惜拿民眾的生命去做賭注，這是一個標準的違憲、違法的政府！」

(剪輯/吳振煌)