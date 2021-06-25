隨著全國三級警戒第3度延長，許多爸媽態度也跟疫情般滾動式變化，從一開始的無奈接受、瘋狂哀嚎到前兩天異常冷靜表示：無感了。本來還幻想著7月可以把家中的小惡魔送回給幼兒園老師，現在連幼兒園都倒了，已經沒什麼能打擊媽媽了。也因為阿中部長要大家再忍忍，等於夏令營也全部泡湯，一開始居家孩子會問：我們什麼時候可以去學校？什麼時候才能出門？現在變成問：我還可以做什麼？

孩子悶壞了、爸媽忙翻了！於是原先的實體夏令營業者紛紛推出線上營隊，連安親班也推出線上作業批改。ALV國際美國村日前就針對原報名暑假美國營的學童，給予暑假線上免費課程，另加贈明年寒假的實體營隊，希望降低退費率。

知名的營隊品牌大墩陽光，更配合疫情變化，在官網貼出彈性選擇公告，家長可以選擇營隊3天前再決定是否退費，或是無限期保留報名的等值金額，無非是希望將營收損害降到最低。

現在上網搜尋「線上夏令營」可以發現選擇琳瑯滿目，但爸媽們都很猶豫要不要報名？原因無他，就是不希望孩子過度使用3C，但不找事給小孩做，爸媽也沒辦法好好工作。大型DIY居家修繕工具與材料販賣連鎖龍頭特力屋，推出一系列手作商品，讓親子共同打造木作暖心居家小物，在家也能玩DIY材料包，有超萌的HELLO KITTY旅行趣天燈置物盒、懷舊的迷你彈珠台、手腦併用的迷你手足球台等多元選擇，盼能藉此幫父母分擔長時間居家工作加育兒的辛勞。

而防疫期間，特力屋的居家裝潢中心則提供線上裝修訂購服務，訴求只要動動手指就能一次搞定預約、報價、結帳，居家久了，想要改造環境也能輕鬆完成。