2021年6月英國經濟學人雜誌公布世界宜居城市的教育評比中，台北市教育力蟬聯滿分100分，獲得肯定，遠遠高於全球140個城市教育平均74分；全球僅只有9個城市得到滿分的殊榮。

台北市教育局長曾燦金訪視西松高中辦理國際文憑大學預科課程。 照片/台北市政府提供

台北教育力躍升亞洲四小龍之首，超越新加坡、香港與首爾等3城市91.7分，更力壓北京83.3分、上海75分，從得分來看，中國大陸城市教育在私人興學及教育自由度失去競爭力。台北宜居城市排名大躍進，從2020年3月公布的59名躍升至第33名，台北市的世界排名及競爭力創新高。

在疫情肆虐之下，北市超前部屬的台北酷課雲，成為師生線上學習的首選，不僅進軍日本橫濱中華學院開啟台日雲端數位交流，更成為海外僑校學生學習觔斗雲，提供1054所僑校使用，是華人世界最佳的學習平台。

今年5月中旬起全市各級學校停課不停學，停課期間250所學校教師全體皆採線上教學，培養學生養成自我學習的良好習慣；並透過線上多元評量，檢視學生學習成效。

台北教育並接軌國際，台北高中國際課程以「雙聯學制」、「國際預科課程」、「臺英國際預科課程」及「校本國際特色課程」四軌進行推動，109學年度共有22校475名學生受益。其中全台灣第一所公立 IB 學校台北市西松高中通過國際文憑組織認證， 110 學年度首度招收第一屆國際文憑大學預科課程(International Baccalaureate Diploma Programme IBDP)學生。

北市教育局並致力開展中小學教育多元創新實驗樣貌，完備K-12實驗教育體系，110學年度台北首間公辦公營芳和實驗高中，迎接高中部第一屆學生。110學年度臺北市計有5所公立實驗小學、2所公立實驗國中及1所實驗高中(芳和升級改制)；111學年度將再增加1所實驗小學(指南)、1所實驗國中(西湖)。另協助非學校型態實驗教育的開展，統整本市學校及非學校型態實驗教育資源，設立實驗教育創新發展中心，提供參與實驗教育學生及家長諮詢服務，亦擔任學校及非學實驗教育交流平台，促進教育多元發展。

此外，北市學生學力表現優異，109年國中教育會考五科精熟級平均成績高於全國近2倍，五科待加強平均成績為全國一半，同時亦提供多元適性學習管道，辦理職能體驗課程、委託財團法人開辦「合作式中途班」、成立高關懷學生輔導據點，引領學生適性發展。北市教育局表示，會持續秉持「全人教育、終身學習及人文關懷」的教育核心理念，提供疫情時代下的安心就學環境。