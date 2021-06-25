金門旅台同鄉會總會今天捐贈安特蘿新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑1000組，協助強化縣府在尚義機場篩檢站的採檢量能，傳達旅台鄉親愛護故鄉，協力確保金門淨土的心意。

這批可以立即派上用場的防疫物資，今天由楊維居總會長偕副總會長陳復寶送達金門縣政府，副縣長黃怡凱率同衛生局長李錫鑫和社會處處長董燊代表接受。

楊維居總會長表示，全國疫情持續緊張，在疫苗有限且接種速度不如預期下，快篩劑的需求量和重要性均相對增加，旅台鄉親心繫家鄉，支持縣府嚴格落實防疫，維護全體鄉親健康的政策，在全台各同鄉會的支持下促成此事，期待對整體防疫可帶來實質效益。

楊鎮浯縣長表示，新冠疫情爆發後，旅台同鄉會總會在第一時間由楊總會長捐贈口罩4萬5000份，提供旅台鄉親防疫。今年5月24日中央疫情指揮中心撤銷金門機場快篩公告時，再與全台27個金門同鄉會理事長共同發起聲明，強力支持這項快篩防疫措施，此次在變種病毒來勢洶洶的關鍵時刻，又送達這批最實用的防疫物資，讓海內外金門鄉親更加堅定團結抗疫，攜手共度難關的決心。