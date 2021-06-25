英國《太陽報》（the Sun）25日報導，在印度發現的Delta變種病毒開始入侵英國之際，英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）被拍到和富豪女顧問柯菈丹潔洛（Gina Coladangelo）在辦公室外激吻。漢考克稍後已出面致歉，但稱無意因此辭職。
英國媒體取得疑似為英國衛生部大樓監視攝影機的畫面，稱在漢考克確認走廊上沒有其他人、並關上辦公室的門之後，柯菈丹潔洛便走向他，兩人開始在走廊上擁抱和親吻，且從漢考克雙手在柯菈丹潔洛背後和臀部的動作來看，兩人十分熱情；漢考克還特地用背靠著辦公室的門，確保兩人不會被「打擾」。
報導指出，此事發生於5月6日下午，當時正值印度發現的Delta變種病毒開始在英國傳播。一名曾於英國衛生部任職的消息人士向《太陽報》透露，漢考克和柯菈丹潔洛「經常被撞見擁抱在一起」，稱雖然兩人嘗試保守秘密，但「所有人都知道是怎麼一回事」，並痛批漢考克用納稅人的錢聘請柯菈丹潔洛，還在其他人努力工作時做這種事，簡直「厚顏無恥」。
漢考克和柯菈丹潔洛已認識約20年，後者是政策遊說公司「Luther Pendragon」的董事和主要股東，和丈夫特雷斯（Oliver Tress）育有3名子女。漢考克去年3月先任命她為該部門的無薪顧問，9月更在沒有公開任命記錄下，讓她成為英國衛生部的非執行董事，據信會領走1.5萬至2萬英鎊（約新台幣58.2萬至77.6萬元）的政府經費。漢考克本人則已於2006年結婚，與妻子瑪莎（Martha Hancock）也育有3名子女。
漢考克稍後已承認他和柯菈丹潔洛的「擁抱」，並就「違反社交距離指導方針」一事向民眾致歉，但強調他仍專注於協助英國對抗新冠疫情，無意就此辭職。
文章來源：CHEATING HANCOCK Matt Hancock’s secret affair with aide Gina Coladangelo is exposed after office snogs while Covid raged on
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。