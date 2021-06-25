-PPE disaster

-Care homes tragedy

-Test and trace fiasco

-‘Fucking hopeless’ -PM

-128000 dead



But it could be this that does for Matt Hancock. Bizarre pic.twitter.com/M9LLVM3uZj — Paul Johnson (@paul__johnson) June 25 2021

英國《太陽報》（the Sun）25日報導，在印度發現的Delta變種病毒開始入侵英國之際，英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）被拍到和富豪女顧問柯菈丹潔洛（Gina Coladangelo）在辦公室外激吻。漢考克稍後已出面致歉，但稱無意因此辭職。

英國媒體取得疑似為英國衛生部大樓監視攝影機的畫面，稱在漢考克確認走廊上沒有其他人、並關上辦公室的門之後，柯菈丹潔洛便走向他，兩人開始在走廊上擁抱和親吻，且從漢考克雙手在柯菈丹潔洛背後和臀部的動作來看，兩人十分熱情；漢考克還特地用背靠著辦公室的門，確保兩人不會被「打擾」。

報導指出，此事發生於5月6日下午，當時正值印度發現的Delta變種病毒開始在英國傳播。一名曾於英國衛生部任職的消息人士向《太陽報》透露，漢考克和柯菈丹潔洛「經常被撞見擁抱在一起」，稱雖然兩人嘗試保守秘密，但「所有人都知道是怎麼一回事」，並痛批漢考克用納稅人的錢聘請柯菈丹潔洛，還在其他人努力工作時做這種事，簡直「厚顏無恥」。

漢考克和柯菈丹潔洛已認識約20年，後者是政策遊說公司「Luther Pendragon」的董事和主要股東，和丈夫特雷斯（Oliver Tress）育有3名子女。漢考克去年3月先任命她為該部門的無薪顧問，9月更在沒有公開任命記錄下，讓她成為英國衛生部的非執行董事，據信會領走1.5萬至2萬英鎊（約新台幣58.2萬至77.6萬元）的政府經費。漢考克本人則已於2006年結婚，與妻子瑪莎（Martha Hancock）也育有3名子女。

漢考克稍後已承認他和柯菈丹潔洛的「擁抱」，並就「違反社交距離指導方針」一事向民眾致歉，但強調他仍專注於協助英國對抗新冠疫情，無意就此辭職。