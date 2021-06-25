三級警戒持續延長到7月12日，好不容易渡過漫長的一周，周末假日要繼續待在家裡自主防疫，可以用冰涼順口的甜點，為居家生活增添小確幸，還能趕走潮溼難耐的暑氣。

近來從歐洲紅到日、韓的羅馬生乳包，已經成為IG上療癒系甜點的打卡首選，這種外型小巧可愛的布里歐圓麵包，夾入蓬鬆輕盈的卡邦香緹鮮奶油，圓滾滾的模樣超療癒，在烘焙業者的改良下已經出現巧克力、布丁、紅豆等多種口味，冷藏吃可感受到生乳入口即化感；冷凍退冰吃，就如同冰淇淋的綿密口感，不用擔心宅在家吃不到，烘焙業者已經開始推出電話預訂、外送、宅配方式，像是嘉義的網紅名店穗悅手作烘焙、台南的布拉格烘焙、高雄的L&Z等名店都可以用不同的方式來預約購買，陪消費者度過難熬的盛夏。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情延燒改變了上班族工作與消費的方式，不少企業實施在家工作的分流方式，外帶外送變成常態，促使業者改變傳統的銷售方式，在人力的配置上也會有所不同，為了協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的班表與工作流程，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式，實現一機整合，遠端管理的強大效能，因應疫情一日數變，1111 人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業免費使用「1HR人資管理系統」，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題。