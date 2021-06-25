【政新鮮】蔡英文民調現死亡交叉全因他？吳子嘉點兩大原罪讓人民混亂恐懼

台灣本土疫情爆發，國人苦無救命疫苗民怨炸鍋。根據台灣民意基金會統計民調統計，總統蔡英文執政聲望創新低來到43%。美麗島電子報董事長吳子嘉接受《中時新聞網》專訪搶先透露，不僅總統蔡英文、行政院長蘇貞昌在美麗島電子報即將出爐的民調也是呈現死亡交叉，而造成兩者民調崩盤主要原因就是疫苗引進不力以及三級警戒三度延長造成台灣經濟崩盤。

吳子嘉指出，相較蔡英文和蘇貞昌兩人下滑的民調，蘇揆死亡交叉的幅度較大，並諷刺即便蘇現在宛如人間蒸發，依舊佔不到任何一點好處。吳也研判，蔡英文幅度較小的原因可能是美國贈台的250萬劑莫德納疫苗，能稍微緩解當前疫苗不足的燃眉之急，不過他也提到，恐怕不只疫苗有很多問題，民眾對台灣經濟不振也相當反感。

總統蔡英文執政聲望創新低。(圖／資料照片)

吳子嘉續指，美麗島電子報這次民調也特別調查疫苗施打意願，排行列前都是國際疫苗，很明顯台灣民眾對國產疫苗信心不夠，支持度甚至呈現個位數。他強調，80%以上民眾不贊成國產疫苗的政策，當局若對態度轉為強硬來對抗民眾，也將影響2022的選舉，恐怕綠營會大敗。

「台灣的地緣政治非常重要，美日兩國贈台疫苗目的都是為了搶救蔡的民調。」吳子嘉解釋，由於蔡英文是與美日配合度最高的總統，如今蔡的民調卻出現死亡交叉，對美日的國家利益都會構成很大的傷害，所以他確信日後兩國會繼續支援台灣疫苗。另外他也觀察，大陸方面也表明希望能夠幫助台灣，意指台灣在國際地位上，將會變成中國、美國、日本三方都想爭奪的對象，台灣人民對的好感也是他們想爭取的目標。