根據一項新研究顯示，導致全球大流行的新冠病毒可能在2019年10月至11月中出現首個病例，最可能的日期是11月17日。此一日期比中國大陸官方公佈首個病例的日期提早1至2個月。

《路透》報導，發表在《公共科學圖書館：病原體》(PLOS Pathogens) 雜誌上的一篇論文表示，英國肯特大學(University of Kent)的研究人員使用保育學的方法估計新冠病毒(SARS-CoV-2)大約在2019年10月初至 11 月中旬首次出現。這個估計的時間比在武漢發現第一例病例還要提早大約2個月的時間。

該研究估計，該病毒最有可能出現的日期是2019 年 11 月 17 日，而到 2020 年 1 月時，它可能已經在全球各地傳播。

中國大陸官方正式發佈的首宗新型冠狀病毒病發生在2019年12月。該病例被認為與武漢的華南海鮮市場有關。但是，有一些早期病例未發現與華南海鮮市場有關聯，病毒可能在進入華南海鮮市場之前就已經在傳播。

這項研究結果與世界衛生組織在今年3 月底與中國共同發表的聯合研究相符，該研究認為，新冠肺炎在武漢爆發之前，可能已存在零星的人類感染。

《路透》指出，在本周以預印本形式發佈的一篇論文中，西雅圖福瑞德．哈金森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）的傑斯·布魯姆（Jesse Bloom）恢復了已刪除的中國早期COVID-19 病例中的測序數據。資料顯示，從華南市場採集的病毒樣本不完全代表SARS-CoV-2，它是已經發生變異的早期變種，而且已傳播到大陸的其他地區。

美國國立衛生研究院(NIH)證實，研究中使用的樣本於 2020 年3 月提交給序列讀取檔案（SRA），該檔案後來應中國調查人員的要求刪除。有些批評人士認為，刪除基因序列檔案有可能是試圖掩蓋病毒的起源。

《科學報告》雜誌週四發表的另一項澳大利亞科學家的研究使用基因組資料表明，SARS-CoV-2 比其他物種更容易與人類受體結合，這表明它在首次出現時就已經適應了人類。可能還有另一種具有更強親和力的不明動物作為中間物種，但不能排除它是從實驗室洩漏的假設。

澳大利亞韋斯特米德醫院（Westmead Hospital）傳染病專家多明尼克．德懷爾（Dominic Dwyer）對《路透》說：「雖然很明顯早期病毒對人類受體的親和性很高，但這並不意味著它們是『人造的』。」德懷爾說：「這樣的結論仍然是推測性的。」

《路透》引述澳大利亞柯比研究所（Kirby Institute）的副教授斯圖爾特·特維爾（Stuart Turville）說，若要更有力地證明COVID-19的起源，仍然需要對血清樣本進行測試。