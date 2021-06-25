台北榮總桃園分院附設護理之家不僅設有ABC級的長照單位，也同時擁有松柏園及長青園等2家住宿型長照機構，院長盧星華表示，為了不讓疫情不斷延燒，降低新冠肺炎的傳播風險，院方協助住民安排接種疫苗，6月時已全數完成疫苗施打。

盧星華提到，目前國內新冠肺炎疫情仍未穩定，全國持續第三級疫情警戒，為配合中央防疫政策，降低新冠肺炎於長照機構的傳播風險，全院於6月初積極完整聯繫住民家屬接種相關事宜，徵得同意後造冊，家屬也配合快速填妥繳交接種同意書，接著立即安排社區醫學部醫師群及護理人力，逐床評估住民體溫、檢視同意書及整體狀況後，於2天內完成住民疫苗接種任務，以降低群聚感染風險。

盧星華說，北榮桃園分院為確保松柏園及長青園護理之家住民疫苗接種安全，醫師群均於接種後協助觀察30分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應，附設護理之家護理師接續密切追蹤住民體溫及整體變化，以確認住民接種疫苗後是否有不適狀況，所幸住民接種後均無過敏反應及特別情況。

盧星華說，目前機構住民及工作人員已完成疫苗接種，接著將持續協助追蹤其體溫變化及相關症狀，並配合中央疫情指揮中心規定，落實執行防疫規定，以確保全體住民及工作人員健康。