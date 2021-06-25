配件品牌 CASETiFY 今 (25) 日宣布推出全新電子及生活配件類產品，包含客製化 AirTag 掛環、Nintendo Switch 保護套、MagSafe 兼容卡套及三層一次性防護口罩，拓展全新產品線以滿足現代消費者多元的生活需求。此外，CASETiFY也致力於落實品牌環保及永續經營的使命，產品從使用原料到外盒包裝皆採用對環境友善的可回收材料製造。
全新「客製化 AirTag 掛環」能輕鬆扣掛於任何物件上，協助消費者打造一個更舒適便利的生活。無論是重要行李、心愛毛小孩、背包或鑰匙等，掛上 CASETiFY AirTag 掛環就能立即掌握重要物品所在，不必擔心遺失。AirTag 掛環共有 7 種顏色供選擇，可自由加印上姓名、電話號碼、郵遞區號甚至是可愛的 emoji 表情符號，盡情發揮個人創意，商品零售價為新台幣 1000 元。
觀察到現今消費者多元生活型態及講求快速便利的需求，CASETiFY 全新「MagSafe 兼容卡套」將手機與重要卡片輕鬆結合，提供一個時尚便捷統一收納手機及重要卡片的新選擇。MagSafe 兼容卡套外型輕巧，能完整貼合於 iPhone 12 系列裸機或 MagSafe 手機殼上，同時保護卡片免受任何磁性影響而造成損壞。MagSafe 兼容卡套提供客製化服務，共有曜石黑、拿鐵啡和亮粉色三種配色，商品零售價為新台幣1160元。
掌上型主機遊戲風潮持續發燒！CASETiFY 多功能客製化「Nintendo Switch 保護套」兼具防摔防水功能，雙向拉鍊設計增添使用便利性。該產品可妥善收納 Switch 主機、個人手機、充電線甚至個人物品，且具10個遊戲卡槽，貼心收納實體遊戲片。消費者亦可以將 AirPods、AirTags 或個人小物品等直接吊掛在背帶上的迷你扣環，一次打包重要物品隨身帶著走，商品零售價為新台幣 1950 元。
日前推出的「三層一次性防護口罩」有效過濾超過 98% 的細菌和空氣微粒，口罩內層為不含乳膠成分的防過敏性內層，可防止細菌滋生同時提高氧氣流量，令口罩配戴的舒適度大幅提升。每件三層一次性防護口罩均有獨立包裝，口罩外包裝袋與包裝盒皆可被 100% 分解回收，並以環保油墨印刷，降低對環境造成的負擔。口罩共有 7 種時尚色，包括：螢光綠、櫻花粉、珊瑚橙、太平洋藍、拿鐵啡、鐵霧灰、復古綠，消費者可依穿搭風格隨心搭配，繽紛日常生活！口罩一盒 30 片售價為新台幣 580 元，亦可以台幣 100 元加購方式購得 5 片獨立包裝口罩。
防疫期間，定期為個人電子配件消毒已成為每日工必備工事。除了新推出的產品外，經典熱門商品 CASETiFY 高效紫外線消毒器 也為消費者健康多一層把關。透過內建六個無汞 (Mercury-free) 紫外線燈，可在三秒內有效消滅手機上超過 99％ 的細菌，並支援無線充電功能，消毒時也可同步充電節省時間。未來 CASETiFY 也將持續推出各式豐富產品，貼近消費者的多元生活需求。
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