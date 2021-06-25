配件品牌 CASETiFY 今 (25) 日宣布推出全新電子及生活配件類產品，包含客製化 AirTag 掛環、Nintendo Switch 保護套、MagSafe 兼容卡套及三層一次性防護口罩，拓展全新產品線以滿足現代消費者多元的生活需求。此外，CASETiFY也致力於落實品牌環保及永續經營的使命，產品從使用原料到外盒包裝皆採用對環境友善的可回收材料製造。

全新「客製化 AirTag 掛環」能輕鬆扣掛於任何物件上，協助消費者打造一個更舒適便利的生活。無論是重要行李、心愛毛小孩、背包或鑰匙等，掛上 CASETiFY AirTag 掛環就能立即掌握重要物品所在，不必擔心遺失。AirTag 掛環共有 7 種顏色供選擇，可自由加印上姓名、電話號碼、郵遞區號甚至是可愛的 emoji 表情符號，盡情發揮個人創意，商品零售價為新台幣 1000 元。

觀察到現今消費者多元生活型態及講求快速便利的需求，CASETiFY 全新「MagSafe 兼容卡套」將手機與重要卡片輕鬆結合，提供一個時尚便捷統一收納手機及重要卡片的新選擇。MagSafe 兼容卡套外型輕巧，能完整貼合於 iPhone 12 系列裸機或 MagSafe 手機殼上，同時保護卡片免受任何磁性影響而造成損壞。MagSafe 兼容卡套提供客製化服務，共有曜石黑、拿鐵啡和亮粉色三種配色，商品零售價為新台幣1160元。

掌上型主機遊戲風潮持續發燒！CASETiFY 多功能客製化「Nintendo Switch 保護套」兼具防摔防水功能，雙向拉鍊設計增添使用便利性。該產品可妥善收納 Switch 主機、個人手機、充電線甚至個人物品，且具10個遊戲卡槽，貼心收納實體遊戲片。消費者亦可以將 AirPods、AirTags 或個人小物品等直接吊掛在背帶上的迷你扣環，一次打包重要物品隨身帶著走，商品零售價為新台幣 1950 元。

CASETiFY 全新推出多功能客製化「Nintendo Switch 保護套」，具防摔防水功能且攜帶便利。（ CASETiFY 提供／黃慧雯台北傳真）

日前推出的「三層一次性防護口罩」有效過濾超過 98% 的細菌和空氣微粒，口罩內層為不含乳膠成分的防過敏性內層，可防止細菌滋生同時提高氧氣流量，令口罩配戴的舒適度大幅提升。每件三層一次性防護口罩均有獨立包裝，口罩外包裝袋與包裝盒皆可被 100% 分解回收，並以環保油墨印刷，降低對環境造成的負擔。口罩共有 7 種時尚色，包括：螢光綠、櫻花粉、珊瑚橙、太平洋藍、拿鐵啡、鐵霧灰、復古綠，消費者可依穿搭風格隨心搭配，繽紛日常生活！口罩一盒 30 片售價為新台幣 580 元，亦可以台幣 100 元加購方式購得 5 片獨立包裝口罩。

CASETiFY「三層一次性防護口罩」共有 7 種顏色，可依照穿搭風格隨心搭配。（ CASETiFY 提供／黃慧雯台北傳真）

防疫期間，定期為個人電子配件消毒已成為每日工必備工事。除了新推出的產品外，經典熱門商品 CASETiFY 高效紫外線消毒器 也為消費者健康多一層把關。透過內建六個無汞 (Mercury-free) 紫外線燈，可在三秒內有效消滅手機上超過 99％ 的細菌，並支援無線充電功能，消毒時也可同步充電節省時間。未來 CASETiFY 也將持續推出各式豐富產品，貼近消費者的多元生活需求。