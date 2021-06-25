證交所統計，今年年初開盤迄6月25日止，共113個交易日，集中市場總成交金額為47.56兆元，市場日均值為4164.28億元，雙創歷史新高，股票成交量周轉率為113.85%％，股票日均量周轉率為1.01％。
證交所統計，至6月25日發行量加權股價指數收盤為17502.99點，周上漲184.45點，漲幅1.07％。產業別指數方面，漲幅以航運類指數上漲12.45％為最大，跌幅以電腦及週邊設備類指數下跌1.88％為最大。
本周集中交易市場總成交金額為2.5兆元，全體上市股票成交金額為2.44兆元，股票成交量周轉率為5.25％。
本周各產業上市股票成交值前三名為：航運類8802.51億元，占全體上市股票交易金額36.06％；半導體類5072.07億元，占比20.78％；電子零組件類2166.33億元，占比8.87％。另成交量周轉率前三名產業為：航運類35.4％、鋼鐵類15.94％及造紙類13.6％。
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