台北市一名張姓陸生與同鄉學妹一起申請來台念書，雙方分屬不同學校，可張姓陸生追求不成後頻頻糾纏，不僅透過email出言恐嚇，直呼「把妳的內褲剝開來」等語，還揚言要在女方就讀的大學內引爆炸彈。台北地方檢察署偵結後，最終依恐嚇、妨害電腦使用等罪嫌起訴張男。

根據判決書內容指出，2019年2月間，張姓陸生因為同鄉學妹拒絕其告白，於是盜用他人電子郵件的帳後，以「偷吃死全家」的標題傳給學妹，內容甚至寫著「小學妹，早就知道你在偷吃系學會會長男友…上課路上小心點」、「4人把妳的手腳壓住，再把妳的內褲剝開來」等語，讓女方不堪其擾。

更扯的是，隔月，張男直接盜用學妹email帳號，並發信給她的大學講師，寫道「有種你他X的狗東西當掉我一門課，看你有沒有這個狗膽」等字句，同年9月，又在女方的選課系統留下「我在你們大樓內安裝了炸彈」等言論，引發校方關注，為避免校內陸生、台生生命安全受到威脅，學校緊急報案，警方因此循線將張男逮捕歸案。

台北地方檢察署偵結後認為，張男盜用電子郵箱帳號，並發送恐嚇信，此舉已涉犯恐嚇危害安全、無故侵入他人電腦設備、偽造私文書等罪嫌，遂將其提起公訴。

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