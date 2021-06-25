日本22歲當紅女星橋本環奈，當年因為一張LIVE表演的奇蹟美照，宛如天使般的甜美臉蛋，被封為「千年一遇美少女」，近日更獲選為身高155cm以下最美女星冠軍。日本AV片商腦筋動得快，近日推出一部號稱激似橋本環奈的美女主演新作，意外在日網引發廣大討論，因為日本網友一致認為這位女優跟橋本環奈本尊一點都不像。

日本論壇近日瘋傳一張AV封面照，照片中的女優擁有一雙水汪汪的大眼睛與甜美臉蛋，加上身穿學生制服，清純氣質引人遐想。不過這位號稱18歲的女優，對於美女眾多的AV界來說，並不算稀世美女，重點是她被片商形容成是與橋本環奈激似的美人，當然瞬間引發網友關注與熱議。

這是日本片商眼中的暗黑橋本環奈。(取自日網)

對於這位號稱神似橋本環奈的女優在暗黑界出道，日本網友忍不住一個接一個開始吐槽，「至少包裝應該弄得像點吧」、「太小看千年一遇了」、「橋本環奈的尿我喝的下，這傢伙的我喝不下」、「再不像也要有個限度吧」、「性別一模一樣」。

大陸網友更是毒舌連發，「不像就算了，點進去發現跟封面也不像」、「良心不痛嗎」、「連封面都騙不了人」、「片商瞎了」。其實日本正妹YouTuber凰香奈芽（凰かなめ）2016年也曾頂著暗黑界橋本環奈的頭銜出道，只是下海僅1年多就突然宣布引退，據傳她現在於東京某家風俗店上班，連YouTube頻道也停更許久。