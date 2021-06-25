華夏科技大學於去年12月8日接受台灣評鑑協會教學品保服務實地評鑑，該校所有受評專業系所全數通過，消息傳回學校師生們與有榮焉。

華夏科技大學校長陳錫圭表示，這項成績不但是對未編列任何評鑑經費，僅以固定預算受評的我們給予無比的激勵，同時也是對各專業系所教學品質的高度肯定，更重要的是，值此招生緊鑼密鼓時刻，該校專業系所評鑑全數通過成績更可以做為對外招生宣傳的最大利器。要感謝所有在評鑑過程中無怨協助及默默付出的各位同仁，大家辛苦了。

華夏科技大學孟繼洛董事長指出，接下來在今年底，還要迎接另一項挑戰，那就是校務類評鑑。雖然今年5月11日已經完成校務類校內自我評鑑，但不可諱言，委員的許多建議確實是我們要認真去面對、檢討與改進，因為唯有不斷的自我砥礪與要求，學校才能不斷的進步，與所有教職同仁共勉。

華夏科技大學商管學院院長高哲翰表示，評鑑之目的在於協助學校依據自我定位與教育目標，推動「教與學」各項措施，確保教育品質，並持續強化與改進，提升辦學成效。

高哲翰更表示，台評會獲教育部認可為國內專業評鑑機構，並規劃「專業學門教育認證服務計畫」，期藉由完善之認證機制與諮詢服務，協助各大專校院建立品質改善機制，並強化優勢及特色。台評會並規劃辦理「大專校院教學品保服務計畫」，協助各大專校院將品質保證與持續改善思維內化於組織文化中，進而發揮自我特色並提升辦學品質。

陳錫圭表示，值此COVID-19疫情嚴峻期間，請同仁務必做好個人健康管理，心情保持愉快、適度運動並盡量減少不必要的流動，同時也請隨時留意學校公布的疫苗外展施打時程，踴躍參與疫苗施打，讓生活早日恢復常軌。