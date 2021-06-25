韓國女星潤娥是「少女時代」成員之一，甜美外表和開朗個性讓她多年來深受民眾喜愛，尤其鮮少賣弄身材，更被不少網友封為「清純女神」；31歲的潤娥近期穿著越來越有女人味，日前拍雜誌罕見穿低胸禮服，雙球都快掉出來，讓粉絲超驚喜。

潤娥自2007年以女團少女時代成員出道後，不僅是團體的中心，清純形象更是許多男性心目中女友的理想型；13年來潤娥鮮少穿著太裸露或性感，直到近幾年開始朝戲劇圈發展後，展現不同於偶像的那一面，也漸漸從青春美少女轉變成有韻味的輕熟女。

潤娥日前拍雜誌罕見穿低胸禮服，雙球都快掉出來，讓粉絲超驚喜。(圖/ 摘自Y magazine IG)

日前潤娥替雜誌拍攝封面，3套風格截然不同的打扮都完美駕馭，其中一張她微卷的長髮披肩，頭上戴著閃亮亮的皇冠，身上穿著黑色蕾絲低胸禮服，神情堅定又有自信的看著鏡頭，霸氣又不失性感；令人眼睛為之一亮的是，禮服低胸設計讓潤娥雪白雙球快掉出來，若隱若現的美感，突破以往尺度。

潤娥難得展露性感的一面，粉絲也相當驚喜，「我家公主怎麼那麽好看」、「太性感了吧」、「這就是少女時代的中心啊」、「永遠的少女時代」、「有潤娥這種女朋友一定超幸福」、「美到我說不出話來了」。