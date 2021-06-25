行政院日前宣布7月疫苗優先施打順序行業，卻未把全國瓦斯行配送員納入，引發桶裝瓦斯公會不滿，指桶裝瓦每名配送員一天要送40戶，進入到家中或店內換瓦斯，染疫風險很高。呼籲經濟部與疫情指揮中心正視此問題，儘速將從業人造冊接種。

全國目前仍有450萬戶使用桶裝瓦斯，有2800家瓦斯行，1.5萬配送員。中華民國液化氣體燃料聯合會指出，全國液化石油氣(桶裝瓦斯)年使用量約100萬噸，每天有20萬戶家庭、攤商、養護中心、醫院、賣場場所，必須接受桶裝瓦斯配送人員作「侵門踏戶」的服務。

氣體燃料公會聯合會副理事長賴芳泉表示，桶裝瓦斯配送員要進到民眾家裡或上述場所換裝，一個人一天要服務40戶，免不了必須與消費者面對面頻繁接觸，讓消費者與從業人員間產生巨大的憂慮與恐懼。

他說最近疫情嚴峻，某些消費者甚至不准送貨人員進入居家屋內，有些特殊大型機構如公家機關、安養中心、醫療機構，還要求呈具篩檢證明，對相關配送工作也帶來困擾。

賴芳泉表示，疫苗數量有限，業者充分尊重疾管中心所排列的優先接種順序；但6月22日行政院舉行擴大防疫會議，很遺憾漠視桶裝瓦斯配送人員的風險， 未將其列入，令人萬分不解。他強調：「我們不是搶疫苗，而是從業人員深怕成為被輕忽的下的防疫破口。」

對瓦斯配送人員染疫風險，經濟部能源局副局長李君禮同意，它們必須進入屋內，有其防疫需求，對於水電燃氣業業者這些民生關鍵設施，各種樣態該局都有收集並代為轉給疫情指揮中心。但因各行各業需求人員很多，疫苗接種優先順序，最後還是要尊重疫情指揮中心排定。