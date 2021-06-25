吳通龍（右二）至大內區看芒果農採收、出貨狀況。（劉秀芬攝）

受新冠肺炎疫情及乾旱影響，台南芒果今年銷路、價格不佳，台南市議員吳通龍號召企業認購大內、官田芒果，將於29日捐贈給第一線醫護人員，不僅幫助果農，也感謝醫護防疫辛勞。

吳通龍表示，他出身農家，深知農民看天吃飯的辛苦，農民今年結果期遇上百年罕見的乾旱，採收時遇到山區大雨、疫情雙重影響，農民苦不堪言，為協助果農度過難關，邀請相關單位研討解決配套方式，建議可循著鳳梨成功行銷方式銷售芒果，開拓國內超市通路、企業認購來解決果農銷售問題。

吳通龍也建議，解決宅配塞車問題，可以讓受疫情影響計程車隊加入物流宅配行列，確保蔬果到貨的品質；此外他也積極媒合民間加工企業進場收購，穩住市場價格。

吳通龍25日與大內區里長聯誼會陳燕姿、副會長陳俊佑至大內區看芒果採收、出貨狀況。陳燕姿表示，大內芒果種植面積有325公頃，60年代大內青果集貨場是南部最有名的芒果市場，每日交易量皆數萬噸，然近年卻逐漸沒落，請市府及農委會能體恤農民的辛勞，幫果農找出通路。