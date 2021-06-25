中信金控旗下台灣人壽公司，惠譽國際信評25日表示，已調整該公司的保險公司財務實力 (IFS) 評等與國內IFS評等之信評展望，從原先的「負向」調整為「穩定」。所授予的IFS評等為「BBB+」屬良好等級，以及國內IFS評等為「AA-(twn)」級，均獲得確認。

先前的負向展望，是因為惠譽於2020年的疫情壓力測試分析預計結果為根據。此次評等展望的調整，惠譽提出的理由，是預期台灣人壽透過其資產管理策略和產品組合，可以維持有利的營運成果和資本緩衝。惠譽表示，現在雖然同為疫情期間，對台灣人壽的預期已更為正向。

惠譽指出，預期台灣人壽會維持「良好」的資本緩衝以支援其業務擴張。該公司2020年底的風險資本適足率為310％，加計有效契約價值成長及各種可吸收虧損的準備金，以惠譽專屬的 Prism模型進行衡量，其資本評分在2020年底和2019年底皆維持為「充足」類別。該公司的財務槓桿比率在2020年底為10％，低於IFS「BBB」級保險公司的比率準則。

惠譽並預期，台灣人壽的母公司中國信託金融控股 (長期發行人違約評等：BBB+/穩定) 會視需要提供資本支持。