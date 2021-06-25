從祕魯返國在屏東隔離的祖孫，確定感染DELTA變異株，縣府緊急對楓港及善餘2村村民全面篩檢。（林和生攝）

祕魯返國祖孫在屏東居家隔離時確診，25日經基因定序確定為DELTA變異株，由於傳染力強的特性，讓屏東縣政府絲毫不敢大意，第一時間啟動枋山社區篩檢站，且對楓港及善餘2村村民全面篩檢，並請當地營業場所暫業3天，將進行全面消毒。

屏縣府表示，自營計程車司機14298確診後，即漏夜疫調，匡列居家隔離對象進行篩檢，發現乘客14409、同住友人14407及其孫14408同時確診，進一步發現隔壁住的是2位台中市的嬤孫、案號133332及13333，由祕魯返國後，搭乘防疫計程車直接到娘家空屋居住。

枋山確診7例是否為相同病毒株？目前還在比對中，潘孟安強調，這對返國祖孫隔壁的案號14408是由北部返鄉，也是可能的感染源，但都有待中央比對後才能確認。

考量確診案例集中在枋山的楓港、善餘2村，除安排村民優先篩檢外，潘孟安第一時間也與衛福部長陳時中通話，在屏縣分配的疫苗全部施打完畢下，獲同意優先撥補2村村民所需的疫苗數，只要PCR檢測陰性就可施打。

在其他確診案例的病毒株基因序列比對尚未完成前，縣府也決定料敵從寬，將發放家戶防疫包，並請營業場所停止營業3天，進行全境大消毒。