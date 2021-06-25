感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta變異株病例持續激增之際，以色列今天告訴國民，在室內還是必須戴起口罩，而這項規定剛在10天前取消。

以色列疫情因應協調員艾許（Nachman Ash）透過公共廣播電台表示，由於連續4天新增超過100起確診病例，昨天則新增227人染疫，因此做出這個決定。

艾許說：「每隔幾天新增病例就會倍增。另外令人擔心的是，疫情正在擴散。如果大部分染疫人數出現在兩座城市，就會有其他城市和社區的病例不斷增加。」

以色列衛生部再度要求在自己住家之外，所有室內場所都要戴口罩，並建議在戶外大型集會活動戴口罩，特別提到本週末將舉行的同志大遊行。

在以色列930萬人口中，約55%的人已接種兩劑輝瑞/BioNTech疫苗，上個月並將接種年齡下調到12－15歲民眾，但這個年齡層的接種率不高。

艾許4月間曾說，當75%的人感染COVID-19後自然免疫或注射疫苗，以色列就可以達到「群體免疫」。

但有鑑於Delta變異株的傳染力更高，艾許將接種標準提高到「至少80%」。

衛生部表示，目前以色列約有65%人口已接種疫苗或染疫康復。