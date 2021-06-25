昱凱公司業務副總曾碧珊(右一)帶領同事們不用半小時，迅速將防疫門裝設完畢。昱凱科技提供

昱凱公司業務副總曾碧珊(左一)代表日本社方捐贈科技防疫門，由社會局副局長許秀能受贈。昱凱科技提供

台日友好！新冠疫情延燒，日本民間科技公司跨海透過台灣代理商，捐贈一座紫外線殺菌新技術的防疫門，24日起於新北市府一樓大廳啟用，該公司社長同時以親筆信方式，向新北市府團隊防疫團隊致敬，期盼這台對抗滅菌新科技設備，能協助市民早日回歸正常生活。秘書處將該科技防疫門設置於西側擴大為民服務處旁，開放洽公民眾體驗使用，做好自我保護也建立安全環境。

日本株式会社Quark科技，營業據點設在東京新宿區，而總公司工廠則是在岡山縣井原市，是一家20幾年來專注在燈管研發及製造UV燈（真空紫外線燈管）的公司，利用最尖端的光應用技術製造和銷售各類工業設備機器，工廠品質經過ISO驗證，也是國際紫外線協會IUVA會員。

此次從日本寄到台灣的信封上，註明要送予新北市長侯友宜，信中日本Quark社長中村勝對新冠肺炎造成貴國人們辛勞表達衷心的慰問。同時對於新北市府與市民團結一心對抗疫情致上最高的敬意。

中村勝社長提到，他們將開發的滅菌設備，提供給新北市，希望對抗疫盡一份心力，是他們公司的榮幸。最後祝福疫情早日消弭，大家能恢復平靜的生活。

昱凱科技表示，為了協助切斷社區隱形傳播鏈，市民朋友除了遵循侯友宜市長「低度活動」與「普篩」兩大政策之外，自身保持乾淨清潔，別將汙染源帶回家也是很重要的一點。23日特地代表合作的日本民間公司，捐贈給新北市好日子愛心大平台一座「COVID-19紫外線滅菌防疫門」，內部搭載日本研發的222nm紫外線滅菌燈，可將人體與物品上的附著病毒量「降」至最低，而且不傷人體。

昱凱科技說明，防疫門高230公分、寬180公分，設置於市府一樓西側聯合服務中心旁。來洽公的民眾，只要走入門內紫外線燈區，即會智慧感應自動開啟，同步照射滅菌，完成身體與衣物消毒。

昱凱科技提醒，門旁設置有使用中文告示牌，遵循指示操作相當簡單便捷，使用者多時，請務必戴上口罩且保持社交距離依序排隊。而該滅菌燈有別於一般噴酒精式的防疫裝置，不會有誤噴眼睛或是使皮革物品變質等狀況。

國立陽明交通大學光電工程系教授郭浩中指出，一般購物中心或百貨商行裝設的滅菌燈，常採用傳統UV-C光源進行消毒，若非特殊設計，會對人體皮膚或眼睛產生傷害，使用場所通常必須淨空人員，或者配戴防護裝備。而新型222nm波長紫外線則不受此限制。

郭浩中教授解釋，因為透過先進技術，去除有害的波長，僅留下只對人體溫和的222nm波長紫外線進行殺菌，在不危害人體健康前提下，安全適用性更廣。而且，在日本也已經有許多醫院在有人的場域中使用222nm滅菌。功率密度及波長也經由陽交大光電所檢測完成。

新北市府秘書處長饒慶鈺表示，侯市長去年與日本台灣交流協會台北事務所泉裕泰代表會面時，討論防疫相關作為，期許彼此能一同戰勝疫情。日前日本更是捐了124萬劑AZ疫苗給臺灣，侯市長感謝國際友人雪中送炭，新北將持續與全球團結抗疫，讓國際友誼的橋樑更加穩固。

饒慶鈺說，如今台日合作防疫再添一筆，日本Quark企業透過代理商昱凱科技，將日本製造的滅菌模組空運來臺，打造「滅菌防疫門」乙座贈送給新北市府。市府藉由社會局愛心大平台代表受贈，並將「滅菌防疫門」放置在市府一樓大廳供洽公民眾方便使用，期待透過結合科技做防疫，讓大家更重視並做好自身防護，以提昇全體防疫意識，達到建立安全的洽公環境及保護市民之目的。