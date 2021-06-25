對目前的台灣而言新冠肺炎疫苗珍貴無比，殘劑的處理各界也爭議了許多天，在中央拍板殘劑處理原則後，宜蘭縣在今（25）日傍晚6點10分順利完成施打，壯圍鄉今天共有4位幸運民眾打到疫苗殘劑。

宜蘭縣政府今天宣布從下午4點起開放一般民眾預約施打疫苗殘劑，結果各鄉鎮市的衛生所立即湧入爆量的預約電話，150個名額沒過多久就宣告額滿。

打到宜蘭第一劑疫苗殘劑的是住在壯圍的林小姐，在家中接到電話通知說有殘劑，要趕到前往衛生所施打疫苗時，自己有點愣住，感覺很緊張，也很幸運、很高興，雖然不擔心會打不到疫苗，但自己歸類在第八類，不知道還要等多久，今天能夠提前打到疫苗，感覺比較安心。

第2個施打殘劑的是年約30歲、在台北工作的林先生，因為腳部受傷回到宜蘭休養，意外搶到施打疫苗殘劑的機會，感覺疫情嚴重，有機會先打疫苗就趕快打。

第3個幸運民眾是一位將近60歲的陳姓女士，職業是加工業，但對於自己搶到施打疫苗殘劑則不願多談；第4位民眾是一位從事網路行銷、年約30歲的林姓女子，她說原本預計要到年

底才輪到自己施打疫苗，看到新聞說縣府有開放預約，就趕緊拿起電話完成預約，被通知可以打疫苗殘劑時很意外，心裡還沒有準備好，感覺還蠻緊張的。