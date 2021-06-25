隨著美國制裁至今仍未放鬆，先是在今年稍早傳出大陸在市場上收購二手半導體生產設備，近期再傳出大陸半導體企業瘋狂掃貨，甚至超出原本需求量建立庫存，港媒報導指出，美國雖然聲稱對14/28奈米製程生產設備有所放鬆，但實際上卻拖延批審，擋住大陸半導體自主化能力，甚至不只影響中芯國際，連台積電、聯電都受到影響。

據《南華早報》報導，大陸發展半導體自主化，卻在獲得生產設備面臨阻礙。有消息指出，拜登政府放寬14/28奈米製程生產設備出貨到大陸市場的限制，然而，隨著申請數量龐大，導致審核機關無法應付，讓阻礙更加嚴重。

以賽亞研究（Isaiah Research）首席分析師Eric Tseng表示，大陸晶圓代工龍頭中芯國際，進口22/28奈米製程的生產設備，擴大其晶片產能，但目前就受到美國商務部冗長的審核過程延宕。

Eric Tseng還指出，這當中還包括台灣晶圓代工2大廠台積電、聯電的訂單，雖然拜登政府沒有限制台灣在大陸的晶圓代工廠取得半導體生產設備。對此，台積電和中芯國際拒絕評論，聯電則是沒有回覆消息。

拜登政府上台後，沒有針對川普時代留下來、針對大陸半導體產業的制裁措施有任何鬆綁的調整，雖然沒有任何官方消息指出禁止供貨28奈米製程的生產設備至大陸。

中芯國際聯合首席執行長趙海軍上個月的財報電話會議也指出，該公司與深圳市政府合資的晶圓代工廠，面臨美國禁令，可能會有訂購的設備延遲交貨的可能。也有陸媒消息指出，美國3大半導體生產設備供應商應材、科林和科磊，近幾個月都沒有辦法出貨給中芯國際。

熟知應材供應的業內人士日前也透露，雖然應材擁有出貨許可證，但要供貨給中芯國際的半導體生產設備相當困難，甚至連一個零組件都無法供貨。