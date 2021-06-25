華南永昌投信通過胡婷俐代理總經理職務 19:002021/06/25 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華南金控子公司華南永昌投信公告，25日董事會通過華南永昌投信行政管理群副總經理胡婷俐代理總經理職務。 華南永昌投信指出，新任生效日期擬俟提報母公司華南金控董事會通過，並自主管機關核准之日起生效。 華南永昌投信前總經理黃時彥日前辭職，辭職生效日為6月23日。黃時彥之前曾任保德信投信投資長，並在去年1月21日生效成為華南永昌投信新任總經理，僅擔任一年五個多月的總經理。 程泰22日董事會通過楊舒涵升任總經理 華南永昌投信總經理黃時彥辭職 #華南永昌投信 #胡婷俐 #總經理職務 #華南金控 #黃時彥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兆豐投信董事長 由兆豐資產管理公司總經理陳佩君接任 18:422021/06/22 財經 採融資及信託機制搭配 華銀陽明戲院都更 動起來 04:102021/06/17 金融．稅務 朱學恒闖高嘉瑜臉書戰特權疫苗 港胡女神護鐵粉：別欺負他們 17:182021/06/22 生活 胡伯澤回鍋達新總座 04:102021/06/12 財經要聞 金融業疫情狂燒！華南銀總行2名員工確診 啟動全面篩檢 18:562021/06/12 財經 控總經理「疫情期間公費出國玩」挨告 離職員工捐款和解 11:522021/06/23 社會 美亞太助卿人事通過參院外委會 將推進美台關係 03:432021/06/25 國際 時論廣場》沒有生命 何來民主（楊艾俐） 16:472021/06/24 時論廣場 皇翔砸8.5億 標下微風南京對面地上權案 21:452021/06/22 房市新訊 人物側寫－劉燈城資歷豐富 擔跨平台重責 游刃有餘 04:102021/06/15 財經要聞 《櫃買市場》2股1債今起預收款券 元大投信債券ETF指數資格認可通過 08:192021/06/18 財經 財經熱門新聞 航運景氣何時到終點？專家點出這時間點才退燒 - 財經 重獲台積電晶片 掰了華為211天 新榮耀這關鍵獲老美放行 - 財經 這類股將摧毀真正投資！市場逼近崩潰 空頭點名3大泡沫股 - 財經 散裝航運本波大飆股 這幾檔內行人早就押了 - 財經 美通膨重演1980年啃掉經濟？謝金河洩2大咖驚人之語 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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