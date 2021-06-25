華南金控子公司華南永昌投信公告，25日董事會通過華南永昌投信行政管理群副總經理胡婷俐代理總經理職務。

華南永昌投信指出，新任生效日期擬俟提報母公司華南金控董事會通過，並自主管機關核准之日起生效。

華南永昌投信前總經理黃時彥日前辭職，辭職生效日為6月23日。黃時彥之前曾任保德信投信投資長，並在去年1月21日生效成為華南永昌投信新任總經理，僅擔任一年五個多月的總經理。