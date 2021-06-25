隨疫苗施打率提升，全球景氣逐漸復甦，牽動下半年經濟及金融局勢變化；國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，第3季全球經濟復甦會更明顯，但隨明年各國貨幣政策逐漸往中性立場邁進，而5、6月通膨比較基期低的因素逐漸消退，未來景氣、通膨也將面臨「校正回歸」的壓力。

國泰世華銀行今舉辦「2021下半年全球投資展望線上論壇」，一度吸引約5千人同時收看，林啟超表示，看好下半年景氣續揚，主因歐美解封步調加快加大，但基期墊高的狀況下，增速將逐漸趨緩，景氣將在明年逐漸朝向中期調整。

對於近來通膨壓力增，林啟超認為，通膨會持續一陣子，如房租、機票價格到二手車，價格還有上升的空間，但終究會漸自高點緩落。

至於Fed走向，林啟超認為，會先縮減購債規模才考慮升息，預計2023年下半年才會升息；而論壇上另一位主講人、橡樹資本共同創辦人霍華．馬克斯(Howard Marks)也不約而同看好今年下半年市場景氣，低利率預估將持續到2022年，突顯長線投資的重要性，建議投資人仍應持續投資。

對於投資人最關心的股市走勢，林啟超認為，還有創新高可能，但明年企業獲利、EPS成長也會緩下來，明年股市投資操作的挑戰大，投資人應拉高風險意識，閃崩時站在「買方」思考。

國內受疫情影響人心不安，霍華．馬克斯表示，應傾向平穩、降低風險，同時尋找更好的市場面、比較便宜且具市場利基的標的，建議可透過專業投資經理人進入特殊利基市場，惟需考量流動性風險及經理人風險。

至於投資人也很關心市場泡沫，霍華．馬克斯則表示並不認同，他認為現在還處於經濟相對低點，經濟才剛開始復甦，只要一直有利多消息進來，市場就不會大幅衰退。