南投2確診男日前投宿台中5家旅館，因外傳2男在住宿期間在飯店開趴，25日經台中市衛生局公布新增足跡，表示經由警方協助疫調並調閱監視器畫面確認，2人投宿場地較小，無開趴情事。

埔里鎮2名確診男性個案，因疫情期間暫停工作，到各地遊玩，6月16日曾至台中市圖樂文旅住宿，17日在黑金文旅住宿，18日到悠跑-逢甲Adidas專賣店購物，18至20日回台中市黑金文旅住宿，19日出現症狀，20日到亞特蘭大汽車旅館休息，21至22日到Hotel 99住宿；22日至桃園市的醫院採檢確診。

今日新增2個案疫調足跡，6月11、13、14日投宿台中市中區曼特先生旅館、13日晚間到家樂福青海店等；匡列相關接觸者27人，其中17人採檢陰性、10人採檢中，感染源仍待釐清。曾梓展說，2人投宿場地較小，已請警方協助疫調調閱監視器畫面，暫無開轟趴情事，至於外傳有毒品交易，警方仍須進一步調查釐清。

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