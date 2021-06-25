奧斯卡主席獎頒獎典禮今年受疫情影響未舉行，並與奧斯卡頒獎典禮合併舉辦，不過在美國疫情逐漸受控下，美國影藝學院已開始籌備新一年度的典禮。主辦方25日宣布，明年第94屆奧斯卡榮譽獎（終身成就獎）3位得主，包括「神盾局長」山謬傑克森（Samuel L. Jackson）、知名編劇伊蓮梅（Elaine May）以及瑞典電影大師英格瑪柏格曼的「繆思女神」麗芙烏曼（Liv Ullmann），演員丹尼葛洛佛（Danny Glover）則獲珍赫修人道獎。

影藝學院院長大衛魯賓（David Rubin）表示：「很高興將主席獎頒發給對電影和社會都有深遠影響的4位獲獎人。」72歲非裔男星山謬傑克森出道近50年，曾以《黑色追緝令》入圍1995年第67屆奧斯卡最佳男配角，並拿下1998年第48屆柏林影展最佳男演員銀熊獎。影藝學院指出，他是文化偶像，其充滿活力的作品引起了全世界不同類型、世代和觀眾的共鳴，因而獲獎。

高齡89歲的伊蓮梅曾2度入圍奧斯卡最佳改編劇本，「作為編劇、導演和演員的大膽、不妥協的電影製作方法，與以往一樣響亮地在電影愛好者中產生了反響」。82歲的挪威傳奇女星麗芙烏曼曾2度入圍奧斯卡影后，影藝學院對她的深刻演技賦予了觀眾深刻影響的銀幕印象；而獲得珍赫修人道獎的74歲黑人男星丹尼葛洛佛，數十年來不管銀幕內外，都致力於對正義和人權的倡導。

奧斯卡主席獎頒獎典禮訂於明年1月15日在杜比劇院頂層宴會​廳舉行。