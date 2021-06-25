美國聯準會（Fed）24日公布，美國23家大型銀行全數輕鬆通過今年的壓力測試，意味這些金融機構即便面臨嚴峻的經濟衰退，有足夠的資本抵禦。這也代表銀行從7月起可恢復派發股利及回購股票，金融股應聲大漲。

壓力測試係衡量銀行在經濟陷入嚴重衰退時，維持強健資本水位、持續放貸給企業家庭的能力。Fed模擬今年最糟的情境如下: 全球經濟大幅衰退，美國失業率達10.75％高峰，國內生產毛額（GDP）萎縮4％，美股崩跌55％。

壓力測試結果顯示，全美23家大型銀行因此合計損失逾4700億美元，一級資本適足率降至10.6％，但仍是最低門檻的2倍。

Fed負責監管金融業的副主席奎爾斯（Randal Quarles）聲明指出:「過去一年，聯準會針對數幾種假設性衰退，3度進行壓力測試，證實金融體系能強有力支撐經濟持續復甦。」

通過最新回合壓力測試後，Fed對美國大型銀行的限制將解除，銀行可重新回饋資金給股東及實施庫藏股，銀行在6月30日後可加發股利。去年因應新冠疫情來襲，為強迫銀行保留資金，Fed對銀行派息給股東設限，也禁止有回購股票動作。

美國各家銀行將於下周一（28日）盤後宣布派息計畫，分析師預期，配息可望因解禁而大躍進。巴克萊分析師預估，未來一年返還投資人的資金可能高達2000億美元，他們甚至看好大多數銀行的配息會高過獲利。

Fed公布銀行壓力測試全數輕騎過關的幾小時後，銀行股漲聲此起彼落，SPDR標普銀行業ETF（SPDR S&P Bank ETF）漲1％，第一資本信貸金融公司（Capital One Financial）股價漲1.5％，富國銀行漲幅1.1％。

RBC資本市場分析師卡西迪（Gerard Cassidy），在壓力測試結果揭曉前即發表報告指出:「我們預見多數銀行的普通股權一級資本比率會遠在法定門檻之上，它們得以宣布擴大派發股利，回購股票的聲明同樣很強勢。」