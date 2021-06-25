疫情趨緩，歐美地區逐步解封，MWC世界行動通訊大會回歸實體舉行，6月28日至7月1日將在西班牙巴塞隆納舉行，推動外貿的法國官方單位Business France（在台灣為法國在台協會商務處）帶領40間法國公司參展。

預計2021年的MWC將吸引3萬名專業人士實體參與，不只實體的pitch及networking活動，線上B2B會議也同步進行，預計協助法商與來自約20幾國的電信網通相關業者媒合。

本次的法國團隊帶來各式創新產品與服務，如Luxcarta提供高品質三維地圖與地理空間資訊及相關軟體，協助電信業者佈建無線網路；Broadpeak以行動連線的內容傳遞網路（CDN）解決方案，讓電信業者得以最佳化5G影音串流分析，避免網路因流量過大而不順。

又如Famoco開發專業安卓系統終端設備，並可由遠端行動裝置管理平台操控，業務範圍從確保數位支付安全至公共運輸、行動員工管理等；Siradel則有協作式3D模擬與視覺化平台，能成為電信基礎建設及智慧城市規劃的得力助手。

法國的電信市場規模估逾500億歐元，其中就有約400億歐元來自電信服務業。法國在SoLoMo (Social-Local-Mobile，即互動式、以地理位置為基礎且具行動性的模式) 服務方面有許多新創公司，法國科技（La French Tech）品牌也大力協助其提升國際能見度，2021年1至5月法國新創募資金額已達35億歐元。