電動車先趨特斯拉(Tesla)去年股價暴衝，全年漲幅逾7倍，今年卻失速，從高檔翻空以來短線跌幅一度超過3成。反觀傳統車廠福特(Ford)與通用汽車(GM)，在加速加碼推動電動車投資計畫後，今年股價漲幅至少超過4成，福特還名列標普5百漲幅前10大強勢排行榜。

特斯拉去年全年狂飆743％，成為市場最悍的大飆股，但今年初股價觸頂後即震盪走低，即便最近5個交易日強彈12％，但從年初高檔起算，跌幅仍達25％，今年迄今年線還是呈現下跌2％。

相較之下，福特與通用等傳統車廠股價表現則強強滾，前者今年迄今暴漲近75％，後者也強升超過40％。

投資人改捧通用與福特汽車主要是相信傳統車廠的電動車發展計畫，認為即使業者起步較慢，仍能追上特斯拉。

福特上個月才發表輕型電動卡車F-150，同時向市場釋放利多，宣布2030年集團全球電動車銷售的比重將達4成。

旗下有別克與凱迪拉克等多個車款的通用汽車本月宣布再加碼電動車計畫，到2025年總投資金額將高達350億美元。

特斯拉股價走弱並非基本面因素，市場分析師預估特斯拉今年每股盈餘成長率將超過1倍，未來幾年平均成長率可望維持在45％的高檔。 不過，分析師提及特斯拉幾個令人擔憂的問題，包括營運高層人手不足、分心在比特幣投資與兼管SpaceX的創辦人執行長穆斯克本業之外的活動太多。

華爾街對特斯拉的投資評價呈現兩極化，根據路孚特的資料，有14個分析師給予「買進」評等，13人列為「續抱」，10人喊「賣出」。反觀通用汽車，有20人給予「買進」評等，2人列為「續抱」，無分析師建議「賣出」。

整體而言，華爾街分析師看空特斯拉股價後市，對特斯拉目標價的均價落點為652美元，較目前水準低約6％。