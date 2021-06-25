熱愛戶外運動、上山下海的瑞瑪席丹，因應三級警戒，這段時間也都無法出門運動，25日她與好友揪粉絲一起線上群聚，吸引上百位粉絲在家中做運動燃燒汗水，場面十分壯觀。本次活動僅收每人250元報名費，並將本次課程收益全數捐作「covid-19疫情防疫及照顧服務」以及「推展兒童及少年福利服務」之用途。

瑞瑪席丹的線上課程包含40分鐘的徒手訓練及20分鐘的瑜珈伸展，她親自在鏡頭前帶領粉絲運動，解說每個動作和小細節，從腿部、臀部、腹部、全身都有活動到。瑞瑪席丹開心表示：「感謝粉絲參與這場爆汗的愛心運動，雖然第一次課程有點緊張，但一切都順利的完成。」最後也揪粉絲一起秀腹肌大合照。

運動結束後開放線上QA，粉絲熱情發問「請問運動完要吃什麼？」、「手肘好痛可以怎麼加強呢？」、「請問腹肌如何養成？」等提問，瑞瑪席丹有問必答，分享自己的飲食習慣、自製果昔的食材、高蛋白的攝取、搭配跳繩輔助運動菜單等等，讓粉絲們雀躍記下筆記，也抓緊機會和偶像告白。

好動的瑞瑪席丹配合防疫，只能關在家，但靜不下來的她依然將每天行程排滿，居家健身、閱讀、充實自己，更重新拾起了內觀和早晨給自己的安靜時刻，「期待解封的到來，但疫情期間一定要配合防疫措施」，呼籲大家疫情期間乖乖宅在家保護自己、保護他人，宅在家動起來，不只練出好身材，也提升自我免疫力。