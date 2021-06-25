現代社會風氣開放，除了來得快、去得也快的速食愛情，閃婚的人也越來越多，不少人談戀愛沒多久就邁入婚姻，有些人多年後依舊恩愛如初，有些人則早已分道揚鑣。搜狐網命理專欄點名，水瓶座、雙子座、天秤座、射手座的男性離婚率最高，即使已婚也抓不住他們的心。

▍第四名：水瓶座

水瓶男性格多變，很難深陷愛河，他們認為愛情本身就像吃飯一樣，不能總是吃同樣的東西，要不斷換菜、變換口味才能滿足他們，所以就算已經結婚，也不可能用一張證書來約束他們，唯有水瓶男真心想定下來，才會成為一個可靠的丈夫。

▍第三名：雙子座

雙子男天生幽默風趣，光靠能言善辯的口才就讓不少女性為之傾倒，即使婚後也會有不少仰慕者示愛。雙子男本身就把愛情當作遊戲看待，結不結婚對他們來說根本不重要，婚姻也不是可以束縛他們的手段，出軌機率超級高。

▍第二名：天秤座

天秤男喜歡多方放線釣魚，與異性們的關係總是曖昧不清，光看他們的社群軟體，就可以發現多到數不清的曖昧對象，即使沒有實際出軌的作為也讓人很難接受。在婚後，還是會有各種疑似精神出軌的事件發生，因此婚姻總是維持不久。

▍第一名：射手座

射手男向來以花心出名，自然對婚姻毫無概念，就算已經結婚，他們也不願放棄去花天酒地玩樂，因為追求刺激和新鮮的戀情是射手男一生的夢想，絕對不會老老實實的待在同一條愛河裡。