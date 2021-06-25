張新成在劇中有半裸戲。（愛奇藝國際站提供）

張新成（左）與女主角梁潔。（愛奇藝國際站提供）

兩人劇中交換靈魂。（愛奇藝國際站提供）

兩人劇中交換靈魂。（愛奇藝國際站提供）

劇中被女主角壁咚。（愛奇藝國際站提供）

寇世勳與張鈞甯。（愛奇藝國際站提供）

寇世勳飾演反派。（愛奇藝國際站提供）

寇世勳氣場強大。（愛奇藝國際站提供）

張鈞甯。（愛奇藝國際站提供）

兩人的父女戲。（愛奇藝國際站提供）

兩人的父女戲。（愛奇藝國際站提供）

實力派男星張新成在2020年爆款劇《以家人之名》飾演開朗之下隱藏著悲傷的子秋，讓人心疼的細膩演技受到觀眾關注，此次在愛奇藝戀戀劇場《變成你的那一天》，演出一個沉默冷靜的男團隊長江熠，因為一場意外與娛樂記者余聲聲(梁潔飾演)靈魂交換，開啟2人剪不斷的糾葛。

劇中2人時常要互換演出彼此角色，張新成演的女生性格，不論是跺腳、撒嬌、坐姿，表情跟動作都拿捏到位，將梁潔飾演的余聲聲完美復刻到自己身上，不油、不娘的演技受網友一致肯定，希望頒給他一個「最佳女主角」獎，成為6月令人注目的「夏日女友」。

《變成你的那一天》有趣之處在於2人對於彼此身體的探索與適應，在生活中不免會遇到要上廁所、換衣服的時候，女主角余聲聲的靈魂進入到張新成的身體，讓張新成演出時必須在鏡子前「自摸」腹肌。

另外，張新成也需要演出一個精緻女孩，告誡對方一定要穿內衣；女生身體月經來，也要化身保健老師教導靈魂是男主的女主角要如何處理，還親自上手按摩梁潔腹部，搞笑有趣劇情加上互換身體過程也不自覺產生的戀愛情愫，都讓觀眾心動。

除了浪漫甜劇《變成你的那一天》，張鈞甯新戲《不說再見》也在愛奇藝熱播，張鈞甯劇中飾演毒販千金，與陸劇小生任嘉倫飾演的臥底警察展開禁忌又浪漫的愛情 。

令人驚喜的是，「老戲骨」寇世勳在劇中演出張鈞甯的父親，將一個愛在心裡口難開的傳統父親詮釋到位，與張鈞甯之間糾葛的親情線，也是劇中一大看點。

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