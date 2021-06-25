臉書社團近日散布南部某確診者的足跡，調查局查證是假消息，由南部潘姓男子散布。（調查局提供）

LINE群組近日散布苗栗某飯店變成京元電隔離60人的防疫旅館，調查局確認為假訊息後，查出是北部張姓女網友轉傳。（調查局提供）

我國新冠肺炎疫情3級警戒仍未解除，網路也持續流竄大量疫情假消息，甚至出現接種疫苗人員不得使用麻醉劑，或假員警之名散布確診足跡及防疫旅館收容狀況等不實訊息，恐誤導民眾、引發社會恐慌，調查局迅速溯源偵辦，約談散布的3名網友到案，並將依涉嫌違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》移送地檢署偵辦。

LINE群組近日散布「…任何接種冠狀病毒疫苗的人都被禁止使用任何類型的麻醉劑...因為這對接種疫苗人的生命構成極大的危害，存在高度危險有馬上死亡的可能。」該訊息並聲稱有朋友打疫苗後去看牙醫，局部麻醉後立即死亡，調查局向衛福部查證確認為不實訊息，追查發現是北部徐姓網友轉傳，新北市調查處25日約談他到案後，全案將移送台北地檢署偵辦。

另外，臉書社團謠傳「五月底-六月初有人去妮妮早餐店元豪湯包久堂7-11這是確診足跡九曲堂警察給出的消息現在正在逐一調查…」等訊息，高雄市調查處向當地衛生局確認盪不實訊息後，立即溯源查出是南部潘姓男子散布，24日約談潘男到案，潘男稱是聽鄰居友人說的，全案將移送橋頭地檢署偵辦。

LINE群組上還散布「苗栗某飯店變成防疫旅館，今天送了60個京元電的進去隔離，最好不要在那附近逗留」等訊息，調查局向苗栗縣衛生局查證不實後，苗栗縣調查站迅速溯源，24日約談北部張姓女網友到案，全案將移送北檢偵辦。