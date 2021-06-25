第15屆勞動金像獎邀請金馬影帝李康生擔任形象大使兼代言人，希望讓大眾更關注勞工議題，25日影展公布徵件宣傳影片及幕後花絮。他曾在電影《黑眼圈》飾演移工，質樸又具有韌性的形象是代言的不二人選，原本還擔心影帝「不好搞」，沒想到李康生受邀後一口答應，大方承諾：「要我演什麼都可以，詮釋甚麼角色都行。」

影片中，李康生沒有任何一句台詞，將「無聲更勝有聲」的情境透過表演發揮淋漓盡致，展現影帝級演技，並且以獨特的堅毅神情及溫柔眼神，訴說對勞動者的敬意。他身旁觀眾則不分老少及職業，充滿共鳴且全神貫注的觀影，象徵勞動金像獎廣納百川，以影像紀錄為勞動者發聲，發掘勞工真實樣貌及不為人知的故事。

其中李康生也分享自己的故事，「我爸爸是個清潔工、打蠟工人，媽媽在幼兒園負責煮飯」，由於父母親都是辛苦工作的勞動者，從小看著他們努力的身影，格外尊敬勞工對社會的付出。當他知道北市勞動局舉辦這樣有意義的競賽，總獎金還高達 75萬元，原來他日前以導演身份拍完1部微電影，也對此次徵件躍躍欲試，「希望趕快完成後製來投稿」。