比Alpha變異株傳染力更強，遍佈全球80多國的印度變種病毒Delta變異株，經過基因定序後，確定隨一對從秘魯返國的祖孫入侵台灣。由於該祖孫的屏東親戚正好是當地群聚感染其中一名確診者，因此有PTT鄉民就十分憂心，Delta變異株恐肆虐本土，並問道「7月12日有沒有可能解封？」引發眾人熱議。

根據PTT八卦板以「7/12解除三級可能性」為題的貼文指出，本來暑假計畫跟好友大玩特玩，當個鬆懈年輕人的原PO，在得知「Delta病毒」入台後，相當憂心政府扛不住、無法讓人民回歸正常生活，7月12日也難以如期解除三級警戒。

該文一出，不少鄉民都很悲觀，研判7月12日解封可能性低，並直言「Delta進來了，更不可能了」、「印度變種進來了，還想解封喔」、「印度株太強了」、「你看國外打完疫苗又爆發，就是因為印度株」、「破防啦，大概要到8月」、「沒有疫苗怎麼解，所以那個疫苗呢」、「解除三級升四級還比較有可能」、「0％，別期待才不會受傷害」；不過也有人認為，屏東本土群聚案基因定序還沒出爐，大家先別多想，做好防疫工作就對了。

不過，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（25）日在疫情記者會上也坦言「我們也很擔心」，所以為避免火上加油，變種病毒再度侵台，指揮中心已正式提升入境人員檢疫措施，自6月27日零時起，「重點高風險國家」，包括巴西、印度，英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等共7國之入境旅客（過去14天旅遊史、含轉機），一律入住集中檢疫所14天，且須配合入住時、檢疫期滿進行PCR檢測，旅客不需支付檢疫所及採檢費用。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922