繼去年年底無預警為粉絲獻上年末新曲〈Afterglow〉之後，「樂壇神話」紅髮艾德 Ed Sheeran於2021年盛夏帶來最新單曲〈Bad Habits〉，並請來曾獲葛萊美獎肯定的導演Dave Meyers執導新曲音樂錄影帶。完成歷時兩年、打破紀錄的「DIVIDE」全球巡演後，近幾年紅髮艾德漸漸退出鎂光燈前、享受人生並迎接了女兒的降臨。終於，在歌迷引頸期盼之下帶來全新歡快之作〈Bad Habits〉。

紅髮艾德一直是個向前衝刺、不停歇的歌手，最新推出的單曲便展現和過去截然不同的風格，也證明了這位充滿前瞻性歌手持續將自己的藝術推進到不同的層次。紅髮艾德再次攜手曾合作〈Shape of You〉的Johnny McDaid以及共同打造《No.6 Collaborations Project》的FRED等兩位音樂夥伴一起完成新作。 在輕快、充滿夏日的衝勁裡聽見紅髮艾德的招牌吉他樂音，展現充沛能量。

隨著單曲同步公開的音樂錄影帶是由曾獲葛萊美獎肯定的導演Dave Meyers操刀，打造前所未見、髮色由紅轉金，以吸血鬼形象詮釋另一個自我的紅髮艾德，紅髮艾德也在社群搞笑分享心得表示，吸血鬼讓他脫進紅髮當了一天金髮人。導演以黑色幽默手法將紅髮艾德與吸血鬼團隊在早晨來臨、變回原本自我前所展開的瘋狂夜生活比喻為「Bad Habits」。

紅髮艾德表示：「帶著新單曲回來真的感覺很棒。我希望能以奇幻的方式讓〈Bad Habits〉的音樂錄影帶能對平常的生活習慣有所影響，所以嘗試了吸血鬼的角色。投入這個角色演出真的超級好玩，除了挑戰高度的部份。希望你們喜歡。」