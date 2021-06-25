日舞影展（Sundance Film Festival），為獨立電影和製片業的重要精神指標之一，也是許多新銳電影導演大放異彩獲得主流市場注意和青睞的舞台。於今年初首次舉行的線上頒獎典禮，抱回四項大獎的《樂動心旋律》可說是最佳代表，電影將在Apple TV＋於8月13日獨家上映。

《樂動心旋律》一舉奪得評審團大獎、評審特別獎、觀眾票選獎與最佳導演等獎項，由美國熱門驚悚影集《致命鑰匙》主角艾蜜莉雅瓊斯擔綱主演。作為聾啞家庭中唯一聽得見的成員女兒露比，除了得協助維持以捕魚為生的家庭生計，也是這個家與外界溝通的「口」的重要橋樑。

正值青少年時期的她，偶然在學校合唱團中被老師發掘出歌唱天賦，更因此結識使她情竇初開的重唱夥伴。面對擁有自我人生、理想實踐和家人期望的拉扯中，露比該如何對她聽不見的家人唱出對音樂的熱愛。

本片由電影《塔盧拉》導演夏安海德所執導，英文電影名為「CODA」意即「聾人的小孩」（Child of Deaf Adults）直截了當地表示她對聽障家庭的重視與關懷，同時也延續「女性生命成長」的話題，以聽障家庭中的青少女視角，探討與反思女性不同階段的成長歷程。