中央流行疫情指揮中心今天開放18歲以上成人預約候補接種每天最後一瓶疫苗殘劑，嘉義市政府指出，疫苗施打採預約方式，依造冊施打嚴格管控，殘劑開放順序依照疫情指揮中心公布的公費疫苗施打順序接種，若有變動將滾動式修正。

嘉義市政府表示，嘉義市幅員小，若眼見情況不對要臨時通知已預約民眾前來施打，最慢約30分鐘內就能找到人，且大家都很省，不太會有殘劑的問題產生。