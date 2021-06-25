中央開放18歲以上登記施打殘劑 嘉市府：依造冊施打嚴格管控 19:312021/06/25 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央開放18歲以上登記施打殘劑 嘉市府：依造冊施打嚴格管控。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今天開放18歲以上成人預約候補接種每天最後一瓶疫苗殘劑，嘉義市政府指出，疫苗施打採預約方式，依造冊施打嚴格管控，殘劑開放順序依照疫情指揮中心公布的公費疫苗施打順序接種，若有變動將滾動式修正。 嘉義市政府表示，嘉義市幅員小，若眼見情況不對要臨時通知已預約民眾前來施打，最慢約30分鐘內就能找到人，且大家都很省，不太會有殘劑的問題產生。 施打疫苗亂象一堆 江啟臣批：民進黨用政治領導科學 疫苗殘劑登記人數大爆炸 北市診所急喊卡：我們盡力了 #施打 #殘劑 #開放 #預約 #18歲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 殘劑開打沒配套 藍營怒批：累死公務員和醫護人員 15:172021/06/25 政治 殘劑開放一般民眾開打 敏盛曝被問爆：還打到院長室 15:112021/06/25 生活 疫苗殘劑開打 台中2民眾幸運接種 8旬婦遲到打不到 14:342021/06/25 生活 中央開放殘劑預約現亂象 鄭文燦：建議統一規範 17:232021/06/25 生活 年輕人排隊施打殘劑疫苗 台中公所預約電話接不完 14:572021/06/25 生活 台南連10天＋0 黃偉哲：疫苗殘劑施打會造成特權 15:472021/06/25 生活 滾動調配奏效 屏東縣撥配疫苗全數打完 17:362021/06/25 生活 何時解封 柯稱至少撐到9月 04:102021/06/25 焦點要聞 登記人數曝光！殘劑疫苗開放預約 北市這診所急喊卡 16:212021/06/25 生活 老蕭上海打第2劑疫苗喊護己也護人 04:102021/06/25 娛樂新聞 中央開放疫苗殘劑施打 台中民眾打爆電話急問：可不可以預約 13:162021/06/25 生活 生活熱門新聞 Delta病毒強勢來襲 衛生專家曝口罩這樣戴：保護力接近N95 - 生活 桃園新增10確診 6人為國軍桃園總醫院案例 - 生活 奇蹟！30天前見底 這水庫如今滿水位 放水畫面超震撼 - 生活 瘋狂吸水狠甩德基！曾文水庫最新蓄水量曝光 南部穩了 - 生活 鄭明典PO驚人水氣帶 綿延1萬多公里 網：一條龍 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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