台中港港埠產業發展專業區(II)辦公室。（台中港務分公司提供／陳淑娥台中傳真）

台中港作為離岸風電作業母港，台灣港務公司藉資產活化案出租辦公室空間為台中港離岸風電業者帶來更多便利，其中，西門子歌美颯預計第3季於台中港完工離岸風力發電機組機艙組裝廠，另向台中港務分公司承租台中港港埠產業發展專業區(II)辦公室（原海員服務中心）一半空間，作為離岸風電辦公室使用，自 17日起承租5年。

台灣港務公司為配合政府政策帶動國內風電產業在地化及產業生根，以台中港作為離岸風電作業母港，藉資產活化案出租辦公室空間為台中港離岸風電業者帶來更多便利，同時為國家發展綠能打造最堅強的後盾，朝2025年非核家園的目標邁進。

該資產活化案為台中港港埠產業專業區(II)辦公室，鄰近中一路與中橫十五路交叉路口，原作為海員服務中心提供船員剪髮、娛樂、購買生活用品等服務。該中心自2011年榮民工程股份有限公司退租後閒置，港務公司為活化港區資產，於2020年重新整修海員服務中心後規劃出租風電產業相關業者作為辦公室。

又因地理位置距離台中港5A、5B風電碼頭僅約1.5公里，在交通上更具地利優勢，故吸引多家離岸風電業者進駐。目前已有台灣港務重工、七星及西門子歌美颯等3家廠商陸續進駐。

其中，西門子歌美颯預計第3季於台中港完工離岸風力發電機組之機艙組裝廠，另向台中港務分公司承租台中港港埠產業發展專業區(II)辦公室（原海員服務中心）一半空間，作為離岸風電辦公室使用，自6月17日起承租5年；台灣港務重工自2020年10月13日起承租5年；七星國際自2021年3月1日起承租5年。