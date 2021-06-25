被譽為「高中應屆最好捕手」的張翔日前就決定投入選秀，他自評「守優於攻」對自己的阻殺能力很有信心，他說：「對抓盜壘有信心，最想挑戰學長林子豪。」

平鎮高中的張翔先前還未下定決心投入選秀，直到黑豹旗時總教練吳柏宏主動詢問他，才讓他做出決定，「可能他覺得我有這樣的能力才會來問我，他也提點我適應環境最重要。」

捕手被大家認為是棒球場上最辛苦的守位，但張翔從小到大都是擔任捕手，「因為以前看棒球比賽覺得捕手穿護具很帥，所以想當捕手。不過場上不管哪個守備位置都不簡單，也不會覺得捕手特別辛苦。」

張翔自評自己在蹲捕方面優於打擊，對自己的阻殺能力更是有自信，他表示，若是加入職棒，自己沒有特別想要對決的投手，但是最想挑戰統一獅林子豪的腿，「想要抓他盜壘。」

張翔表示，雖然高三打擊方面較有發揮，但自己的打擊還要加強很多，「不是很穩定，希望能夠有穩定的輸出。」