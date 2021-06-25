台灣插畫家許彤與駐日台灣文化中心摺頁合影。(文化部提供)

新冠肺炎疫情籠罩全球，脫下口罩自由的飛往海外，已然成一種奢侈。駐日本代表處臺灣文化中心邀請插畫家許彤繪製文宣品，以台灣著名景色阿里山為題材，描繪身穿原住民服飾的女孩站在高聳神木前，天邊還有小火車，勾起日本網友對台灣的思念，在網路直呼「疫情結束後，一定要去台灣旅行。」

許彤表示，阿里山上有許多珍貴文化遺產與自然環境，像是著名的小火車、寺廟及壯觀的神木群，同時也是存有茶道、磁磚藝術與鄒族原住民等多元文化的聚集地。當地多彩豐富的文化，使她上網查找資料時，一度難以抉擇要畫的元素。在完成作品後，彷彿自己也已經到阿里山遊歷一番，希望疫情過後，能再次親眼目睹當地的風采。

臺灣文化中心去年也曾邀請台灣漫畫家左萱繪製年度計畫摺頁文宣品，引起熱烈迴響，許多民眾還將摺頁當成海報張貼。今年則以可收藏的海報作為設計概念，在日本推出後，立即吸引許多日本民眾詢問收藏。摺頁另推薦介紹國家人權博物館、文化內容策進院、國家電影及視聽文化中心及臺灣文學基地等臺灣文化單位。

臺灣文化中心表示，近年台灣漫畫家、插畫家屢獲國際大獎，台灣文化軟實力應讓更多人看見。自中心成立以來，每年皆會印製摺頁，向日本介紹當年度的臺日文化交流活動。為打破政府文宣品的制式刻板印象，去年首度邀請左萱，以我國特色文化為元素繪製年度計畫摺頁後，在日本引起多方關注及好評，也藉機行銷極具國際競爭力的台灣漫畫家。

摺頁在日本推出後，日本網友紛紛留言表示「看到這麼漂亮的摺頁，又想去台灣了。疫情結束後，一定要去台灣旅行」、「已設定成手機桌面照片」、「光用螢幕看不過癮，一定要想辦法拿到摺頁」、「一生至少要去一次台灣」、「畫風纖細唯美」、「原住民女孩服飾很可愛」、「一定要找時間去拿」。