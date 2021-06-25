日本漫畫家矢口高雄去年因胰臟癌去世，他以《天才小釣手》一作享譽全球，創下65本單行本、近4千萬冊的銷售量，直至今日仍為漫迷奉為經典。由矢口高雄生前親自挑選集結的《天才小釣手 》愛藏版，近日於台出版，內容不按照原先故事鋪陳，而是以魚的種類作為編排。

《天才小釣手》故事以釣香魚大賽揭開序幕，矢口高雄1985年曾於書序透露，這段劇情是源自他參加釣魚比賽的回憶。當時他剛成為一名銀行職員，靠看書掌握釣香魚訣竅，3小時內釣上13尾香魚，從300多人的比賽中拿下第4名，「《天才小釣手》第一章就是根據此一回憶而完成。但，當時作夢也沒想到，這一系列漫畫會連載長達十年之久，卷數高達67卷之多！」

矢口高雄出身於日本秋田縣橫手市，生長於一座由溪流貫穿的山村，家家戶戶皆有池塘，從小就對捉魚、釣魚產生興趣。他曾分享一樁趣事，自己在小學時和好友到溪邊遊玩，看到水中有近一公尺的魚，但手邊無捕捉工具，兩個孩子便脫下褲子、光著屁股逼近魚，想坐到魚的身上，以捕捉這條大魚。最後雖然沒成功，但卻成為童年的美好回憶。

漫畫中每位對釣魚抱有熱忱的角色，許多也是由矢口高雄因釣魚所認識的釣友而發想。他對魚類的知識如數家珍，漫畫後序中往往花了不小篇幅與讀者分享釣魚經驗，他曾指出，釣魚就是跟大自然的一種交談，「靜靜地垂下釣線，傾耳聆聽看看，大自然會透過細細的釣線，告訴我們許許多多不可思議的事。」