嘉縣89歲江姓男子及58歲吳姓女子日前施打AZ疫苗後死亡，嘉義地檢署今天會同法醫解剖相驗，初步判斷江男死因與疫苗注射沒有直接關聯性；吳女則有靜脈栓塞等現象，死因是否與疫苗注射有關，將由法醫研究所解剖報告及中央流行疫情指揮中心認定。

江姓老翁有心血管、泌尿道疾病，17日接種疫苗後有發燒，吃退燒藥後退燒，但排尿不順，22日凌晨被家人發現時已無呼吸心跳。嘉義地檢署指出，解剖後發現有慢性腎衰竭、多發性良性囊腫、大腦嚴重萎縮、腦膜增厚、肺炎及中度心臟冠狀動脈硬化等現象，初步判斷與疫苗注射沒有直接關連性，最終結果須待法醫研究所解剖報告才能確認。

58歲吳姓女子是洗腎患者，18日打完疫苗後出現腹痛、冒冷汗等狀況，懷疑是腹膜炎緊急送醫開刀，後轉至加護病房，22日死亡，解剖後發現有靜脈栓塞、腸骨靜脈、腸道血管栓塞、肺炎、腎衰竭及擴大性心肥厚心肌病變等現象，死因是否與疫苗注射有關，將由法醫研究所解剖報告及中央流行疫情指揮中心認定。