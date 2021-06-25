對於熱戀中的情侶來說，一日不見，如隔三秋，分開片刻就會加倍思念對方，搜狐網命理專欄點名，摩羯座、雙魚座、金牛座的男性最愛黏老婆，即使結婚依舊像是剛談戀愛一樣，堪稱最黏人的寵妻魔人。

▍1.摩羯座

摩羯男向來很尊重自己的老婆，對婚姻的忠誠度也很高，在他們眼中，婚姻是兩個人的事，少了誰都不行，加上他們有點懶惰，在日常生活中很依賴老婆，吃喝玩樂都交給另一半打理，如果老婆不在他們身邊，生活就會變得亂七八糟，因此他們很喜歡妻子膩在一起，完全離不開另一半，即使叫他們獨自出去吃飯都不肯，出軌機率非常低。

▍2.雙魚座

雙魚男本身就缺乏安全感，掌控慾很強，在剛開始談戀愛的時候，他們會顯得比較拘謹，也會刻意表現出獨立的樣子，不過隨著越愛越深，他們會漸漸變得很依賴對方，內心也渴望透過黏人的方式獲得愛人的關心和在意。不過雙魚男天生擁有陰柔的特質，他們會在生活中把老婆照顧得無微不至，令人覺得很暖。

▍3.金牛座

金牛男總能順應另一半提出的所有要求，是個名副其實的妻奴！加上他們非常喜歡黏著老婆，一旦與老婆分開，就會在心中開始掛念對方，他們把所有的重心都放在家庭上，因此居家派的金牛男周末最喜歡待在家裡，希望可以一整天黏著老婆，十分享受跟妻子與小孩一起團聚的歡樂時光。