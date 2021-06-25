《歡樂好聲音2》回歸囉！全球賣座動畫電影系列的全新篇章即將展開，有更偉大的夢想和更多超夯流行金曲，12月31日跨年檔在台上映。首集《歡樂好聲音》於2017年推出時，在全球大賣6.34億美金（177.3億台幣），25日曝光續集預告，野心勃勃的無尾熊巴斯特穆恩，以及他旗下的全明星動物藝人，即將呈獻史上最華麗耀眼的舞台大秀。

該片由知名導演葛斯詹寧斯回鍋擔任編劇及導演，包括金獎影帝馬修麥康納、金獎影后瑞絲薇斯朋、「黑寡婦」史嘉蕾約翰森、《金牌特務》泰隆艾格頓、托蕾凱莉、尼克克羅爾等超強陣容回歸配音，還加入音樂傳奇人物、搖滾樂團U2的主唱兼旋律吉他手波諾等人一同獻聲又獻唱。

此片融合了幾十首經典搖滾及流行超夯金曲、火花四射的精采表演、美得令人屏息的華麗舞台，以及照明娛樂招牌的搞笑風格和暖心故事，將會是今年底最激勵人心且看完心情愉悅的電影。