國產疫苗EUA審查引發不同討論，國民黨主 席江啟臣25日抨擊，中央提出的台灣標準，憂心恐變成「放水標準」，貽笑國際，把台灣名聲搞砸，未來台灣疫苗如何外銷？

「不要把人民當成白老鼠，人民的犧牲已經夠多了」，江啟臣強調，國產疫苗連三期都沒有做，如何應付變種病毒？防護力有比其他國際認證的疫苗好嗎？超過600人在這次疫情中往生，政府沒有表達歉意，真的沒有人性。

江啟臣說，國人只希望能有足夠、安全的國際認證疫苗可以施打，趕快恢復正常生活，否則未來三級、二級警戒「開開關關」，人民根本無法恢復正常生活。

目前施打疫苗上百人猝死，尚不知道確切原因，他要求中央流行指揮中心有責任清楚說明，才能讓人民安心，人民會猶豫是因為不清楚，產生不安，「政府讓人民陷入掙扎，是完全不負責任」。

他強調，疫情指揮中心不應該只是每天報數字，應該找病毒、公衛專家來把脈，指揮中心無法告訴國人哪種疫苗打了會有什麼問題？為何別的國家可以混打，我國不行？因為別的國家了解疫苗特性，「防疫是用科學，我們的防疫是政治決定科學，是你們政治判斷領導科學」，防疫需要有一群科學家幫助政府做決定。

江啟臣表示，政府部署落後應該趕快補救，不應找一堆理由，採購疫苗圍繞在BNT或大陸代理商的問題上根本是轉移焦點，政府責任是爭取其他可行管道，趕快加購、加買。

「要達到免疫的疫苗施打覆蓋率起碼要7成以上」，他說，隨著變種病毒的肆虐，可能需要更高，全世界先進國家加購疫苗速度比我們快多了，美國加購莫德納疫苗2億劑、歐盟加購1.5億劑、韓國直接代工、日本也加購5000萬劑、澳洲加購2500萬劑等，這才是超前部署。

但我們的政府落後就算了，還轉移焦點，「民間去採購，要我來核准」，江啟臣痛批，這是什麼樣的政府？別的國家政府積極布局，只有我們政府在民間去做的時候還在擋、在卡？