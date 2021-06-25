高端爆EUA審前「委員大換血」 柯文哲飄移：看到陳培哲下場...不想多講話

國內本土疫情延燒，疫苗數量成關注焦點，蔡英文總統日前接受電視台訪問，澄清先前只說國產疫苗七月供貨，但「沒說一定要打」。對此，媒體人韋安表示，政府預計採購3千萬劑疫苗包括1千萬劑國產疫苗，但目前實際到貨僅接近6百萬劑，他直言，只有股市投資（機）大戶、生技疫苗幫、疫苗產業鏈有力人士才是贏家。

疫苗示意圖。（圖／Shutterstock）

韋安25日針對台灣疫苗現況及未來發展在臉書撰文，以四點進行分析。第一，「聯亞藥」上興柜股價近日飆漲，短短兩天就從30元，漲了快10倍，股價最高近300元。他直言，股票市場的金主，十分有「遠見」，他認為，投資大戶不是傻子，看好國產疫苗的前景。

第二，媒體爆出疫苗審查委員十六人被換掉八人，包括自己請辭的陳培哲。而留下的委員多支持免疫橋接，替換進去的委員多屬「陳建仁可以影響的國衛院系統」。以此推測，國產疫苗在三期實驗前，獲緊急授權還是問題嗎？

韋安續指，第三，《天下》雜誌報導2月20日報導，台灣共取得約3千萬劑疫苗，共透過三種管道，分別是疫苗全球取得機制（COVAX）平台分配到的476萬劑，自行向藥廠購買的1000萬劑AZ疫苗以及505萬劑莫德納疫苗，及預購國產疫苗約1000萬劑。

高端疫苗。(圖/翻攝自 高端疫苗臉書)

第四，美日已捐贈374萬劑（日本還會捐贈第第二批100萬劑），政府採購目前到貨111.66萬劑，共計585.66萬劑。離全體65%人口群體免疫所需的3000萬劑還差2400萬劑。

韋安指出，鴻海和台積電，買到政府授權採購捐贈的1000萬劑BNT疫苗，就算買得到，何時才能到貨？以及政府已採購的國際疫苗進貨速度，天曉得會多快或多慢。他認為，最後有可能，美日捐贈疫苗，加上企業捐贈及政府採購的國際疫苗，近幾個月實際能到貨，只有1-2千萬劑。也就是説，離3千萬劑的缺口，可能還有1到2千萬劑。

韋安也分析強調，如此一來，政府已下單的1000萬劑國產疫苗，不僅不夠，還可能要再追加。沒有疫苗可打，也管不了有沒有經過3期實驗了，所以國人有機會一半左右打到國産疫苗。

最後，他總結表示，疫情之下，全民都是健康和財富的輸家，只有股市投資（機）大戶、生技疫苗幫、疫苗產業鏈有力人士才是贏家。1千萬投資，2天可以10倍報酬變成1億。